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Австралия меняет правила регулирования криптовалютных бирж

Австралия меняет правила регулирования криптовалютных бирж

С 3 апреля криптовалютные биржи Австралии должны следовать новым правилам, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (сфера AML/CTF).

Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) опубликовал на своем веб-сайте новые обязательства по состоянию на 3 апреля.

С 3 апреля 2018 года биржа должна соответствовать новым критериям, которые включают в себя: регистрацию в агентстве, принятие и выполнение программы AML/CTF, верификацию пользователей, а также предоставление отчетов обо всех подозрительных действиях на бирже и транзакциях с использованием валюты в размере 10 000 австралийских долларов (7700 долл. США) и более.

Данные должны храниться биржей в течение семи лет.

Против незарегистрированных криптовалютных бирж вводятся штрафы и уголовная ответственность за незаконную деятельность.

Учитывая то, что рассмотрение заявки на регистрацию криптовалютных бирж требует времени, договоренность позволит существующим платформам продолжать предоставлять свои услуги, однако они обязаны пройти процесс регистрации до 14 мая.

В целях борьбы с незаконным использованием криптовалют Сенат Австралии одобрил законопроект об обязательном лицензировании криптовалютных бирж в начале декабря 2017 года. Законопроект также предоставил Austrac полный контроль над криптовалютными биржами.

По материалам Altcoin.info
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