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Fujifilm купит два подразделения за $800 миллионов

Fujifilm купит два подразделения за $800 миллионов

Fujifilm Holdings заявила о намерении купить два биотехнологических подразделения японского конгломерата JXTG Holdings Inc примерно за $800 млн. в связи с планами расширить бизнес в сфере здравоохранения

Fujifilm стремится к расширению присутствия на рынке медицинских услуг за счёт покупки предприятий, участвующих в регенеративной медицине и фармацевтике.

Японская компания планирует увеличить масштабы существующего фотокопировального бизнеса с помощью запланированного приобретения за $6,1 млрд. корпорации Xerox.

Предыдущие сделки Fujifilm включают покупку биотехнологической фирмы Cellular Dynamics International Inc из США.

Fujifilm сообщила о планах завершить к июню этого года сделку по приобретению всех акций в двух подразделениях JXTG по культивированию клеток – в базирующейся в Санта-Ане (Калифорния) медицинской лаборатории Irvine Scientific Sales Co и IS Japan Co.

Гендиректор Fujifilm Сигэтака Комори выразил уверенность в том, что компания преодолеет противодействие сделке по приобретению Xerox со стороны Карла Айкана и Дарвина Дисона, акционеров-активистов, которые владеют в общей сложности более чем 10 % американской фирмы и призывают других акционеров выступить против слияния.

По материалам 3dnews.ru
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