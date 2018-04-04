Гройсман: 50% транспорта в Украине ездит с нарушениями весовых норм

В Украине усилят контроль за соблюдением весовых норм на дорогах.

С соответствующим требованием выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает “Правительственный портал”.

Сейчас в Украине начинается сезон дорожных работ, который предусматривает проведение инициированных Кабинетом министров Украины проверок качества уже построенных и отремонтированных дорог, введение новых норм контроля качества дорог, которые строятся, а также введение контроля нагрузки транспорта, который осуществляют подразделения Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

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“Порядок на дорогах, слаженная работа на наших весовых комплексах – принципиально важный вопрос. Контроль надо обеспечить. Мы тратим миллиарды гривен на строительство, а затем нагружают и перегружают транспорт и, таким образом, разрушают дороги. У нас по разным оценкам около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм. Должны это остановить”, – заявил Гройсман.

Гройсман считает, что за неделю качественного контроля на дорогах, “порядок будет наведен, а через 3-5 лет ситуация в принципе изменится к лучшему”.

“У нас, к примеру, 78 комплексов – давайте поставим камеры и все сделаем. Думаю, руководители МВД с удовольствием окажут помощь”, – сказал Гройсман.

Согласно весовым требованиям вес транспорта с грузом может составлять 38 тонн, контейнеровозов – 44 тонны. За нарушение весовых требований предусматривается штраф в размере 1,7 тыс. гривен.