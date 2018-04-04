Укрнафта планирует в этом году выплатить около 5,5 миллиарда ренты в бюджет

ПАО “Укрнафта” планирует выплатить около 5,5 миллиарда рентных платежей за добычу нефти и газа, из которых около 270 миллионов гривен поступит в пользу местных бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрнафты”.

Отмечается, что за февраль 2018 года ПАО “Укрнафта” уплатила в государственный и местные бюджеты 530,2 млн гривен рентной платы за пользование недрами по обязательствам. Согласно механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, которая действует с начала этого года, из них 26,5 млн гривен поступило в областные, районные и местные бюджеты различных уровней.

Наибольшие поступления получили общины и областные бюджеты Сумской (11,6 млн гривен), Ивано-Франковской (5,8 млн гривен), Полтавской (4,1 млн гривен) и Черниговской (2,5 млн гривен) областей.

Ранее сообщалось, что ПАО “Укрнафта” в 2018 году планирует увеличение внутренних инвестиции с 614 миллионов гривен до 3,1 миллиарда гривен.