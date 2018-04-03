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На пасхальные праздники "Укрзализныця" назначила еще три поезда

На пасхальные праздники "Укрзализныця" назначила еще три поезда

Для удобных путешествий пассажиров во время пасхальных праздников Укрзализныця назначила еще 3 дополнительных поезда.

Об этом сообщил председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Они будут курсировать на популярных направлениях Киев – Ужгород, Киев – Херсон и Днепр – Кривой Рог – Одесса. В целом на период с 4 по 10 апреля уже назначено 26 дополнительных поездов. Евгений Кравцов также напомнил, что билеты можно купить по старым ценам: “Индексацию тарифа ПАО “Укрзализныця” планировала провести с 1 апреля. Но компания не устанавливает сама новые тарифы. Документы с обоснованием новых цен отправлены на согласование Мининфраструктуры и причастные ведомства”.

В частности, поезд № 239 Киев – Ужгород отправится из Киева 6, 8 апреля в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. В обратном направлении из Ужгорода отправление 7 и 9 апреля в 19:05 и прибытие в Киев на следующий день в 10:09. Поезд № 152/151 Киев – Херсон будет курсировать 7 апреля, отправление из Киева в 8:00 и прибытие в Херсон в 18:57. Отправление из Херсона в 09:30 и прибытие в Киев в 19:16. Поезд № 251/252 Днепр – Кривой Рог – Одесса будет курсировать 6, 8 апреля, отправление из Днепра в 21:55, прибытие в Одессу в 11:45.

Обратно поезд совершит рейсы 7, 9 апреля, отправление из Одессы в 15:22 и прибытие в Днепр в 05:07. Билеты на дополнительные поезда можно купить онлайн или в железнодорожных кассах.

По материалам РБК-Украина
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