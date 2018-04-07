Украинцы и праздники: не много ли мы отдыхаем

В этом году мы сможем на законных основаниях отдыхать от работы 115 дней. И это не считая отпуска. Именно столько в календаре-2018 насчитывается суббот и воскресений, а также нерабочих государственных праздников. Получается, соотношение рабочих и выходных дней у нас не 5/2, как принято считать, а 2/1. Более 31% дней в году – выходные. Если бы их разделить равномерно, получалось бы, что каждый третий день – это наш законный выходной.

В стране уже давно ведутся дискуссии на тему “Не много ли мы отдыхаем?”. Может ли себе позволить страна, ослабленная войной и экономическим кризисом, столько гулять?

Минсоцполитики: праздничные дни не ухудшают экономику

Генеральный директор Директората норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики Украины Юрий Кузовой утверждает, что по количеству выходных дней Украина находится на среднем уровне среди других стран. Он также считает, что дополнительные выходные не оказывают существенного влияния на экономику.

“На государственные и религиозные праздники мы отдыхаем 11 дней в году. Этот показатель не больше и не меньше, чем в Европе. Мы абсолютно среднестатистическая страна в этом вопросе. Если бы от этих 11 дней зависело состояние экономики страны, наверное, вопрос о сокращении количества праздников обсуждался бы всерьез. Гораздо больше на состояние экономики влияет производительность труда, уровень производительности”, – говорит Юрий Кузовой.

Экономист Борис Кушнирук придерживается другого мнения:

“Я видел по BBC цикл передач про Китай, и там был материал про среднестатистическую китайскую семью. Муж и жена живут в небольшой квартире в городе, а дети – в селе. Родители работают по 14 часов в сутки и имеют 5 выходных за полгода. И в эти выходные они едут в деревню к своим детям… Мы почему-то думаем, что развитие Китая, которое сейчас наблюдается, – это результат более разумной работы власти, а все остальное само собой появляется. Ничего подобного. Многое зависит от осознания людьми того, что нужно работать, и работать много. То, что у нас слишком много, как для бедной страны, праздничных дней, – это факт”.

Однако эксперт-аналитик также считает: для роста экономики, кроме количества выходных, важна еще и эффективность труда.

“У нас нет ощущения взаимосвязи между трудом, его эффективностью и благополучием. Если мы хотим жить, как на западе, должен быть подход к работе, как на Западе. Не номинально “я пришел на работу”. На Западе люди действительно работают, и тяжело работают. И именно эффективность работы является основой благополучия. Не важно, речь идет о работе с документами или у станка”, – говорит Борис Кушнирук.

Нельзя сказать, что вопрос о праздничных днях в Украине не обсуждается. Обсуждается, и в том числе на законодательном уровне. Скажем, с момента последних парламентских выборов в Верховной Раде было зарегистрировано сразу 5 законопроектов об изменении праздничных дней.

Больше всего депутатского внимания досталось 2 мая. Исключить этот день из перечня государственных праздников и сделать рабочим предлагалось во всех 5 представленных законопроектах. В большинстве проектов также предлагалось отменить практику переноса выходного дня на понедельник, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье. Причем авторы каждого из документов в качестве обоснования нововведения непременно вспоминали негативное влияние большого числа выходных на экономику.

“Существующий порядок переноса выходных приводит к увеличению количества выходных дней и негативно влияет на экономику страны. В условиях существенного спада валового внутреннего продукта, ухудшения макроэкономических показателей страны… это будет иметь еще более негативное влияние на экономику”, – говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов.

“В Украине сохраняется проблема нерационального количества выходных дней, что является недопустимым в сложный экономический период, который также совпадает со временем международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной”, – пишут авторы другого проекта.

В обязательных для каждого законопроекта графах “Финансово-экономическое обоснование” и “Прогноз социально-экономических и других результатов принятия проекта” инициаторы “упорядочения” праздничных дней упоминают “положительное влияние на экономику Украины”. Однако конкретных расчетов размера положительного влияния авторы не приводят.

На основании предложений, которые звучали в этих законопроектах, Верховная Рада 16 ноября 2017 года приняла изменения в Кодекс законов о труде, отменив выходной 2 мая, но сделав 25 декабря выходным. Но в качестве обоснования в законе уже нет упоминания об экономических предпосылках – только о религиозных. Перенос выходного дня на понедельник также не отменили. То есть количество праздничных дней осталась прежним.

Впрочем, это не удивительно. Во время обсуждения проектов, требующих сокращения числа нерабочих праздничных дней, законодатели часто ссылаются на статью 22 Конституции, которая, в частности, гласит: “При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания существующих прав и свобод”. Эту статью многие депутаты трактуют в том числе и как требование не сокращать количество выходных и праздничных дней.

Эксперты: посчитать эффект для экономики нереально

Казалось бы, посчитать экономический эффект от уменьшения или увеличения количества выходных дней просто: можно путем распределения вычислить, сколько ВВП производит Украина за один рабочий день, а потом вычислить, сколько бы страна могла производить, если бы мы меньше отдыхали.

По данным Укрстата, в 2017 году номинальный ВВП Украины составил 2 трлн 982,9 млрд грн или 70 210 грн на душу населения. Такое количество продукции мы произвели за 250 рабочих дней (365 – 115 = 250). Получается, за один рабочий день Украина производит продукции на 11,9 млрд грн, или по 280 грн на душу населения. Такие же суммы забирает от общего ВВП каждый праздничный день.

Но эксперты говорят: такие подсчеты некорректны. Во-первых, потому что многие производства не останавливаются даже в выходные и праздничные дни. А во-вторых, во время выходных существенно активизируется торговля и сфера услуг, что также положительно влияет на экономику.

Относительно “длинных выходных”, которые образуются из-за переноса рабочих дней (если праздничные дни выпадают на середину недели), эксперты считают, что это как раз сделано для повышения производительности труда.

“Перенос имеет смысл. Например, если праздник выпадает на четверг, то очень большая вероятность того, что в представлении большинства работников и пятница будет полувыходным днем. Когда люди выходят на работу всего на один день между двумя выходными, они пребывают в состоянии “а зачем нам сегодня работать?”. А перенос рабочего дня на другую неделю и объединение его с другими рабочими днями предусматривает, что режим работы будет более эффективным”, – объясняет Борис Кушнирук.

Александра Романюк