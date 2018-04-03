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В Украине окончательно ликвидируют один из государственных банков

В Украине окончательно ликвидируют один из государственных банков

30 марта 2018 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) поданы документы для снятия с регистрации юридического лица ПАО “Госзембанк”.

Об этом порталу Finance.ua сообщили в пресс-службе Фонда.

“Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица”, – сообщают в ФГВФЛ.

Напомним, Госзембанк был создан Кабмином в 2012 году. Министерство финансов владело 100% акций банка.

Планировалось, что банк будет заниматься кредитами для аграрного сектора и реализацией госпрограмм для данной сферы.

Еще в 2016 году Кабмин предложил парламенту приватизировать либо реорганизовать “Госзембанк”, но этого так и не сделали. В том же году ПАО “Госзембанк” уволил главу правления.

И уже с марта 2016 года ПАО “Госзембанк” считался проблемным.

Банк не смог выполнить требования относительно устранения нарушений законодательства. В конце июня 2016 года Нацбанк отнес ПАО “Госзембанк” к категории неплатежеспособных.

Осенью 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц было принято решение ликвидировать ПАО “Госзембанк”.

По материалам Finance.UA
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