Европейская страна полностью отказывается от атомной энергетики

Правительство Бельгии одобрило новый энергетический пакт, который предусматривает, что страна откажется от атомной энергии в период между 2022 и 2025 годами, пишет “Сегодня”.

Федеральное правительство Бельгии подписало соглашение, предусматривающее, что к 2025 году семь ядерных реакторов страны будут закрыты.

Атомные электростанции “Дуль” и “Тианж” будут закрыты, а инвестиции будут направлены на увеличение мощностей из возобновляемых источников энергии, особенно на морские ветровые электростанции.

Отметим, Бельгия получает около 40% своих энергетических потребностей от атомных станций и более 50% электроэнергии обеспечивается двумя АЭС, а это значит, что стране придется вкладывать значительные средства в возобновляемые источники энергии или более полагаться на природный газ.

Страна занимает четвертое место в мире после Франции, Словакии и Украины по наибольшей долей атомных ресурсов в национальных энергетических сетях.

За последние годы, по данным Евростата, Бельгия покрывает лишь 8,7% требуемой энергии с помощью альтернативных источников.