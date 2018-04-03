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Стало известно, на каком этапе находится строительство “стены Яценюка”

Стало известно, на каком этапе находится строительство “стены Яценюка”

Проект “Стена” на границе Украины с Российской Федерацией почти закончен в Харьковской области, однако остается еще большая часть работ.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

“Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской области система почти закончена, но остается большая часть Луганской, Сумской, Черниговской областей. К сожалению, политизация этого проекта существенно влияет на темпы реализации. Но мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, поэтому закончить его надо при любых условиях”, – сказал Цигикал.

По его словам, сейчас пограничники укрепляют границу с Россией собственными силами.

“Мы не строим что-то грандиозное, нет: копаем рвы, ставим забор из колючей проволоки и в дальнейшем эта система только дополнит сооружения в рамках масштабного проекта интеллектуальной границы”, – заявил Цигикал.

Он также отметил, что ни в одной стране нет таких сооружений, которые могли бы защитить от массированного наступления.

Справка Finance.ua

  • Проект “Стена” – пограничный забор, который должен повысить уровень безопасности на суходольной границе Украины и России.
  • Проект презентовал Арсений Яценюк на заседании Кабинета Министров Украины в сентябре 2014 года. Он предусматривает обустройство оборонительных сооружений и систем наблюдения на всей протяженности границы.
  • НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств, выделенных на проект «Стена».
По материалам PolitekA
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