В Харькове взорвали банкомат Приватбанка (фото)

В ночь на вторник, 3 апреля, злоумышленники ограбили банкомат Приватбанка в Харькове. Причем сделали это весьма экстравагантным способом, подорвав устройство. Сообщение о взрыве около магазина по ул.Астрономической, в здание которого и был вмонтирован банкомат, поступило в полицию в 3 часа ночи.

Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил, что злоумышленники предварительно закрасили объективы камер видеонаблюдения, затем поместили взрывное устройство через лоток выдачи наличных и подорвали его. Пострадавших, по словам правоохранителей, нет. А вот деньги из банкомата пропали.

Впрочем, о сумме украденных средств ни в полиции, ни в самом Приватбанке пока ничего не говорят. Зато в пресс-службе финучреждения уточнили, что это был «газовый подрыв». Очевидно, злоумышленники заполнили внутренности банкомата газом, а затем подожгли его. Детонация и привела к взрыву, разрушившему аппарат.

Досталось, правда, не только самому устройству. Судя по фотографиям, опубликованным на странице Харьковской полиции в Facebook, взрыв изрядно потрепал и помещение магазина.