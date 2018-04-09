Прибыль "Газпрома" упала до минимума за 15 лет

В 2017 году чистая прибыль головной компании ПАО Газпром по российским стандартам упала более чем в четыре раза и составила 100,297 млрд рублей. При этом в 2016 году прибыль газового монополиста достигла 411,425 млрд рублей.

Сообщается, что прибыль головной компании упала до минимума за 15 лет.

“В последний раз меньше 100 миллиардов рублей общество зарабатывало в 2002 году (53 млрд рублей). В опубликованной отчетности компания последовала маркетинговым приемам, удержав показатель чистой прибыли в трехзначном показателе, однако в самом его минимальном значении”, – свидетельствуют данные “Газпрома”.

Помимо этого стало известно, что выручка “Газпрома” выросла на 9,6% – до 4,313 млрд рублей, а валовая прибыль – лишь на 3,36%, до 1,766 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что “Газпром” начал обжаловать решение по газовому спору, проигранному “Нафтогазу”. Общая сумма долгов Газпрома перед Украиной составляет $8,5 млрд.