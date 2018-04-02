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Мобильные группы по взысканию зарплатных долгов взялись за шесть проблемных городов

Мобильные группы по взысканию зарплатных долгов взялись за шесть проблемных городов

Мобильные группы по взысканию задолженности по выплате заработной платы начали работу в наиболее проблемных регионах Украины.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, информирует пресс-служба Минюста.

“Со 2 апреля начали работать мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплате в шести городах Украины, а именно в Харькове, Днипре, Кривом Роге, Мариуполе, Торецке и Северодонецке. До конца апреля аналогичные мобильные группы начнут работать в Ривне, Запорожье, Николаеве, Киеве, Хмельницком и Херсоне. Мобильные группы будут проводить регулярную проверку состояния исполнения судебных решений относительно оплаты труда предприятиями”, – отметила Глущенко.

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Она добавила, что создание мобильных групп является последовательным и логическим продолжением работы Министерства юстиции в направлении существенного улучшения в Украине ситуации с исполнением судебных решений.

По ее словам, поскольку работа аналогичных мобильных групп по взысканию задолженности по алиментам доказала свою эффективность, было принято решение применить такой метод влияния и к должникам по выплате заработной платы.

По материалам УКРИНФОРМ
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