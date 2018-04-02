Мобильные группы по взысканию зарплатных долгов взялись за шесть проблемных городов

Мобильные группы по взысканию задолженности по выплате заработной платы начали работу в наиболее проблемных регионах Украины.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, информирует пресс-служба Минюста.

“Со 2 апреля начали работать мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплате в шести городах Украины, а именно в Харькове, Днипре, Кривом Роге, Мариуполе, Торецке и Северодонецке. До конца апреля аналогичные мобильные группы начнут работать в Ривне, Запорожье, Николаеве, Киеве, Хмельницком и Херсоне. Мобильные группы будут проводить регулярную проверку состояния исполнения судебных решений относительно оплаты труда предприятиями”, – отметила Глущенко.

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Она добавила, что создание мобильных групп является последовательным и логическим продолжением работы Министерства юстиции в направлении существенного улучшения в Украине ситуации с исполнением судебных решений.

По ее словам, поскольку работа аналогичных мобильных групп по взысканию задолженности по алиментам доказала свою эффективность, было принято решение применить такой метод влияния и к должникам по выплате заработной платы.