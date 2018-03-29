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Ryanair хочет дать работу айтишникам в Украине

Ryanair хочет дать работу айтишникам в Украине

Авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных, где будут работать украинские IT-специалисты. Лоукостер имеет опыт сотрудничества с украинскими специалистами в Польше, сообщил гендиректор Ryanair Майкл О’Лири в интервью ЦТС.

По его словам, Ryanair остро нуждается в хранении и обработке данных, которые стремительно накапливаются. На сегодняшний день в польском дата-центре компании работают 250 сотрудников, 50% из которых составляют компетентные специалисты из Украины.

“Мы считаем, что было бы значительно эффективнее создать еще один дата-центр нашей компании в Украине, и тут трудоустроить еще 250 украинских специалистов. У вас действительно есть очень компетентные кадры”, – заявил О’Лири.

Лоукостер начнет летать в/из Украины с конца октября.

По материалам Центр транспортных стратегий
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