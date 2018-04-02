"Укртатнафта" требует ограничить импорт нефтепродуктов с 1 мая

ПАО “Укртатнафта” просит ввести ограничения на импорт бензина и ДТ начиная с мая 2018 года.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на заявление компании о начале специального расследования.

“Укртатнафта” просит ввести единую квоту на белорусское и российское топливо, расценивая их как один источник снабжения, и отдельно квотировать импорт из третьих стран.

Для бензина и ДТ российского и белорусского производства “Укртатнафта” просит ввести квоты на беспошлинный импорт в 3 этапа, постепенно снижая их до 30% украинского рынка (по расчетам “Укртатнафты” это 55 тыс т/месяц для бензинов и 150 тыс т/месяц для ДТ). Для топлива других стран компания просит сразу с 1 мая 2018 года установить квоту на уровне 30% от украинского рынка.

Для российского и белорусского топлива первый этап предусматривает введение с 1 мая 2018 года квоты в размере 50% украинского рынка (90 тыс т/месяц бензина и 250 тыс т/месяц дизтоплива).

Второй этап – с 1 июля 2018 года, предусматривает ее снижение до 40% (75 тыс т/месяц по бензинам и 200 тыс т/месяц по ДТ), третий и последний этап – с 1 октября 2018 года до 30% (55 тыс т/месяц для бензинов и 150 тыс т/месяц для ДТ).

На бензины, импортируемые в Украину сверх квоты, предлагается пошлина на уровне 29,3% таможенной стоимости, на ДТ – 30,7%.

Согласно доводам “Укртатнафты”, введение квот позволит в 2019 году довести долю внутреннего производства топлива в балансе потребления до 40%, а в 2020 – до 70% за счет повышения конкурентоспособности украинской переработки.