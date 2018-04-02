У Президента рассказали, на каком этапе законопроект о Антикоррупционном суде

Период подачи предложений к проекту закона о Высшем Антикоррупционном суде завершился. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко.

“Завершился период подачи предложений к закону об Антикоррупционном суде. Заявок есть достаточное количество. Я думаю, что в ближайшее время комитет завершит их обработку и мы будем настаивать на том, чтобы этот закон также был рассмотрен на ближайших пленарных заседаниях”, – сообщила И.Луценко.

Напомним, ранее И.Луценко сообщила, что Рада рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде не ранее мая.