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В Украине усилят антитабачные и антиалкогольные законы

В Украине усилят антитабачные и антиалкогольные законы

В Украине хотят расширить ограничения на рекламу пива, алкогольных напитков, а также табачных изделий, запретив производителям использовать в рекламе исторические персонажи, события, военные формирования и этнос. Соответствующие изменения содержит законопроект №8215, зарегистрированный в парламенте нардепом Юрием Тимошенко.

В пояснительной записке к документу говорится, что нынешние ограничения недостаточно суровы. И не выполняют в полной мере своих функции. Например, запрет на использование популярных лиц и государственной символики, который существует сейчас, производители легко обходят, снимая в рекламе казаков и гетманов. Играя тем самым на патриотических чувствах украинцев.

По мнению автора, такое табу будет депопуляризировать употребление алкоголя и табачных изделий среди украинцев. В добавок, нардеп предлагает дополнить действующие нормы запретом рекламы, которая формирует мысль, что пиво и сигареты помогают самореализации или избавляют человека от комплексов.

По материалам УБР
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