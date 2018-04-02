Извещение о судебных делах можно будет получить в мессенджере

Украинцы смогут получать уведомления в Opendatabot о том, что они являются фигурантами судебного дела.

Об этом сообщает Opendatabot.

“Существует множество причин, по которым человек может не знать о том, что он является фигурантом судебного дела. Самые частые причины: суд отправил повестку, указанный адрес не был вернымй, получатель не проживал по указанному адресу или почтальон отдал повестку другому человеку”, – комментирует Анастасия Шуберт, руководитель юридического отдела Оланс Групп.

“Раньше была единственная возможность отслеживать ваши судебные заседания – самостоятельно контролировать, назначено ли дело и на когда, а также отслеживать его перенос”, – говорит она.

“Конечно, контролировать может только та сторона, которая уже знает о судебном деле. То есть это или истец, или человек, который надлежащим образом получил повестку. Но я не представляю, как человеку, который не знает о наличии открытого судебного дела, искать там информацию”, – объясняет Шуберт.

“По сути, новая функция Opendatabot – это первая возможность узнать о судебном деле, если вас об этом не известили в официальном порядке”, – рассказывает основатель сервиса Opendatabot Алексей Иванкин.

“С помощью публичных данных нам удалось объединить информацию судебного расписания с другими реестрами. Отныне, если вы подписались на свою компанию или ФЛП и в судебном реестре появится информация о судебном заседании – вы получите сообщение”, – добавляет Иванкин.

Для того чтобы получать уведомления о своих судебныех делах, необходимо добавить Opendatabot в мессенджере, ввести свое ФИО или название компании и подписаться на обновления. Как только в судебном расписании появится информация о новом судебном заседании, где вы являетесь фигурантом, – вы получите уведомление.