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Рожкова рассказала, может ли Украина позволить себе отказаться от сотрудничества с МВФ

Рожкова рассказала, может ли Украина позволить себе отказаться от сотрудничества с МВФ

В эфире одного из украинских телеканалов Екатерина Рожкова заявила, что экономика нашей страны уязвима.

“Мы не смогли ее полностью восстановить. Национальный банк в 2018 году планирует получить еще один транш … и этот прогноз мы закладываем во все наши расчеты, в том числе по которым мы делаем прогноз инфляции”, – сообщила она.

Рожкова также добавила, что в НБУ ожидают, что парламент сможет проголосовать за закон об Антикоррупционном суде: “Будем ждать, когда Верховная Рада примет закон об Антикоррупционном суде – это одно из требований (МВФ – прим.ред.). Кроме того, есть еще вопросы тарифов, которое пока не решены”.

Несмотря на все эти трудности, Рожкова уверяет, что дефолта не будет, даже если транша не будет до конца года.

Напомним, представитель МВФ в Украине Йост Люнгман заявил, что Фонд требует от украинской власти снова повысить стоимость голубого топлива: “На наш взгляд, важно, чтобы цены на газ и коммунальные тарифы не исключение – определялись рынком, согласно реформам, которые были введены в 2016 году“. Люнгман был уверен, что низкие цены на газ для простых украинцев были равноценны субсидиям, которые были регрессивными и помогали наиболее крупным потребителям ресурса.

По материалам PolitekA
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