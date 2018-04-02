Межбанк: доллар к 26,17 уронили пассивность импортеров и дефицит гривны

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 49 016,3 млн. грн. к отметке 43 807,1 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро понедельника масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.

Меж тем, очень рано (около 09.48 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,22 UAH/USD.

Вопреки вышеприведенной информации, 02 апреля на межбанке торгуется доллар валютирование tod или «сегодня».

Спустя 35 минут, на 10.26 в сопровождении низких оборотов и доминирования оферов цена доллара упала на межбанке до 26,15/26,17 UAH/USD.

По состоянию на 10.50 снижение курса безналичного «американца» было остановлено, при этом котировки «американца» даже немного отскочили к отметке 26,16/26,19 UAH/USD. Откат остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD.

К 11.09 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,2200 / 26,2600

евро – 32,3240 / 32,3680

рубль – 0,4566 / 0,4676

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2329/ 1,2330

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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