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Сгорела китайская космическая станция

Сгорела китайская космическая станция

Космическая станция Tiangong-1 сгорела при входе в атмосферу над южной частью Тихого океана.

Об этом информирует AP. Станция вошла в атмосферу в 03:15 по Киеву.

Ученые, следящие за распадающейся орбитой корабля, прогнозировали, что корабль будет в основном гореть и будет представлять собой лишь малейший риск для людей.

Анализ из Центра аэрокосмического контроля в Пекине показал, что корабль в основном сгорел.

Отметим, созданная в 2011 году Tiangong-1 была первой космической станцией в Китае, выступающей в качестве экспериментальной платформы для крупных проектов, таких как орбитальная космическая лаборатория Tiangong-2.

Напомним, ранее сообщалось, что обломки космического корабля Tiangong-1 упадут на Землю 2 апреля.

По материалам РБК-Украина
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