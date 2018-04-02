Сгорела китайская космическая станция

Космическая станция Tiangong-1 сгорела при входе в атмосферу над южной частью Тихого океана.

Об этом информирует AP. Станция вошла в атмосферу в 03:15 по Киеву.

Ученые, следящие за распадающейся орбитой корабля, прогнозировали, что корабль будет в основном гореть и будет представлять собой лишь малейший риск для людей.

Анализ из Центра аэрокосмического контроля в Пекине показал, что корабль в основном сгорел.

Отметим, созданная в 2011 году Tiangong-1 была первой космической станцией в Китае, выступающей в качестве экспериментальной платформы для крупных проектов, таких как орбитальная космическая лаборатория Tiangong-2.

Напомним, ранее сообщалось, что обломки космического корабля Tiangong-1 упадут на Землю 2 апреля.