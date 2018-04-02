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Кабмин утвердил реконструкцию Калушской ТЭЦ по цене 1,4 миллиарда гривен

Кабмин утвердил реконструкцию Калушской ТЭЦ по цене 1,4 миллиарда гривен

Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование реконструкции Калушской ТЭЦ со сметной стоимостью 1,442 миллиарда гривен.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением №188-р от 28 марта 2018 года.

Документ предусматривает, что реконструкция станции продлится два года.

Как сообщалось, Минэнергоугля решило за госсредства внедрить на Калушской ТЭЦ систему раннего выявления чрезвычайных ситуаций.

Ранее Минэнергоугля вывело Калужскую ТЭЦ из состава ГП “Укринтерэнерго”, создав новое госпредприятие “Калушская ТЭЦ – Новая”.

Действующий министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик дважды был мэром города Калуша.

Ранее сообщалось, что проект распоряжения раскритиковал юридический департамент правительства. Там отметили, что документ не может быть утвержден, поскольку в нем Минэнерго не указало источник кредита, условия его получения и возврата.

По материалам Економічна Правда
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