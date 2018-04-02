Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже в 2019 году.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в эфире одного из телеканалов.

“Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний”, – пояснил министр.

По его словам, только после этого можно переходить к строительству тестовой площадки”.

“В наших планах – это 2019 год”, – подчеркнул он.

Вместе с тем, Омелян признал, что это большой проект, который требует много усилий, много координации”.

Справка Finance.ua:

В городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

21 февраля на веб-сайте министерства появился анонс “Hyperloop в Украине” без уточнения подробностей, а на странице в соцсети Facebook В.Омелян коротко написал: “Really. Inception”.

Тем временем Украина не значится среди стран, которые рассматривались для этого проекта. Ближайшей страной, которая могла бы быть в нем участником, является Польша.