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Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже в 2019 году.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в эфире одного из телеканалов.

“Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний”, – пояснил министр.

По его словам, только после этого можно переходить к строительству тестовой площадки”.

“В наших планах – это 2019 год”, – подчеркнул он.

Вместе с тем, Омелян признал, что это большой проект, который требует много усилий, много координации”.

Справка Finance.ua:

  • В городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.
  • 21 февраля на веб-сайте министерства появился анонс “Hyperloop в Украине” без уточнения подробностей, а на странице в соцсети Facebook В.Омелян коротко написал: “Really. Inception”.
  • Тем временем Украина не значится среди стран, которые рассматривались для этого проекта. Ближайшей страной, которая могла бы быть в нем участником, является Польша.
  • Hyperloop – проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 гг. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT.
По материалам Економічна Правда
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