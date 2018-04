Хакеры в США похитили данные с пяти миллионов банковских карт

В США хакеры похитили данные о владельцах пяти миллионов банковских карт и выставили информацию о 125 тысячах карт на продажу. Как сообщает АР, информацию о картах собирала на протяжении года группа хакеров, ранее взламывавшая системы ресторанов и отелей, пишет Сегодня.

Данные были получены хакерами через утечку информации в магазинах компаний Saks Fifth Avenue, Saks Off Fifth и Lord & Taylor. Эти фирмы уже признали, что у них были недоработки в платежной системе, которыми воспользовались хакеры для кражи данных.

После инцидента компании заверили, что сейчас их системы онлайн-оплаты являются безопасными и подчеркнули, что принимают меры для того, чтобы подобные ситуации не повторились. В то же время, корпорация Hudson’s Bay, которая владеет розничными сетями, отказалась признаться, сколько ее клиентов и магазинов пострадали.

Напомним, ранее хакерской группе APT28, которая совершила кибератаку на серверы правительства Германии, удалось похитить записи переговоров ЕС с Великобританией по Brexit, а также по переговорам ЕС с Украиной и Беларусью.

В свою очередь, Британское антидопинговое агентство (UKAD) после хакерской атаки признало, что добычей киберпреступников могли стать тысячи результатов допинг-тестов, в частности, медицинские отчеты о футболистах Премьер-лиги, сильнейших спортсменов-олимпийцев, а также велосипедистов.

А в Украине местные хакеры все чаще стали вымогать со своих жертв выкупы в Bitcoin. “Жертвам от имени так на­­зываемой хакерской группы LizardSquad на электронные почтовые ящики приходят письма с сообщением, что их предприятие выбрано для следующей DDoS-атаки. Для того чтобы избежать блокирования работы, жертвы должны заплатить хакерам три биткоина”, – сообщили копы.