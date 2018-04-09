Рынок устройств для «умного» дома вырос в 2017 году на четверть

Компания International Data Corporation (IDC) оценила объём мирового рынка устройств для «умных» домохозяйств в 2017 году, а также сделала прогноз на несколько ближайших лет.

По подсчётам, в прошлом году в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 433,1 млн устройств для смарт-жилищ. Это более чем на четверть — на 27,6 % — превысило результат предыдущего года.

В ближайшие годы, считают аналитики, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 18,5%. В результате, к 2022 году объём мирового рынка в штучном выражении приблизится к отметке в 1 млрд единиц, составив 939,7 млн.

Если рассматривать отрасль в денежном выражении, то её объём в прошлом году достиг примерно $162,2 млрд. Эксперты IDC полагают, что в обозримом будущем показатель CAGR окажется на уровне 11 %. Таким образом, к 2022 году объём рынка в денежном выражении составит $277,0 млрд.

Аналитики также отмечают, что в ближайшие годы ожидается существенный рост спроса на «умные» динамики с поддержкой голосового управления, интеллектуальные системы освещения, домашние средства мониторинга и обеспечения безопасности.