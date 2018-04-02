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Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины будет экспортировать Катару комбикорма по рецептам заказчика

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины будет экспортировать Катару комбикорма по рецептам заказчика

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) достигла предварительных договоренностей по экспорту комбикорма в Катар.

Об этом сообщает пресс-служба ПАОГПЗКУ”.

“По результатам переговоров между ГПЗКУ и руководством Hassad Food, была достигнута предварительная договоренность об экспортных поставках украинских комбикормов в Катар по индивидуальным рецептам заказчика. В мае ожидается визит представителя катарской Hassad Food в Украину для более детального обсуждения условий экспортных поставок и формирования коммерческих предложений”, – говорится в сообщении.

Добавляется, что правительством государства Катар была также проявлена изрядная заинтересованность в импорте украинских зерновых, в частности ячменя и кукурузы. С этой целью следующим шагом в реализации главного стратегического направления деятельности госкорпорации – экспорта зерновых, станет начало процедуры аккредитации для участия в государственном тендере на поставку зерновых культур в государство Катар.

“Рынок Катара для ГПЗКУ – это возможность повышения спроса на высококачественную продукцию корпорации, расширение географии экспорта как зерновых культур, так и готовой продукции”, – отметили в украинском зерновой корпорации.

По материалам УКРИНФОРМ
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