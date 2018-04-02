80 000 интернет-магазинов в Европе получают возможность принимать криптовалюты

Литовский платежный криптовалютный шлюз Coingate объединяется с Prestashop — решением для электронной коммерции с открытым исходным кодом.

Этот союз много значит для криптовалютных энтузиастов, так как способствует принятию цифровых валют в Европе.

Дмитрий Андреевич Борисенко, генеральный директор Coingate , объяснил: «Способствовать принятию среди людей, не относящихся к раннему криптовалютному сообществу, является для нас одним из самых важных приоритетов. У Prestashop идеальная база для небольших и средних магазинов, которые могут использовать не только криптовалюты — инновационный и все более популярный способ оплаты, который намного дешевле, чем традиционные платежные карты, но и рекламные преимущества тега #Bitcoin».

После создания учетной записи в Coingate команда проекта обещает онлайн-торговцам платежный модуль, который устанавливается в «несколько кликов». Модуль поддерживает Bitcoin Cash, Bitcoin Core и еще около 50 других криптовалют. Платежи поступают в единой валюте, исходя из выбора продавца.

Расчеты производятся в евро в режиме реального времени. Обе компании имеют опыт работы в сферах платежей и криптовалюты. Coingate насчитывает 1500 учетных записей по всему миру, 50 000 пользователей и ежемесячный доход около 10 миллионов евро. Prestashop существует с 2007 года и превратился в платформу с открытым исходным кодом с более чем четвертью миллиона интернет-магазинов почти в двухстах странах.