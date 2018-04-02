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Daimler и BMW договорились объединить мобильные сервисы

Daimler и BMW договорились объединить мобильные сервисы

Ведущие немецкие производители автомобилей класса «люкс» Daimler и BMW объединяют усилия, чтобы расширить свой бизнес в сфере новых сервисов, таких как каршеринг и зарядка электромобилей, что позволит конкурировать с сервисом заказа такси Uber в Соединённых Штатах и службой каршеринга Didi Chuxing в Китае.

Новое совместное предприятие, которым Daimler и BMW будут владеть в равной доле (50/50), включает в себя каршеринговые подразделения компаний — Car2Go и DriveNow, а также приложения для смартфонов для вызова такси (myTaxi, Chauffeur Privé и Clever Taxi), поиска мест для парковки (ParkNow и Parkmobile) и зарядки электрических автомобилей (ChargeNow и Digital Charging Solutions).

Компании объявили своей целью предложение клиентам системы интеллектуальных, без труда подключаемых мобильных сервисов, которые можно быстро развернуть по всему миру, продолжая конкурировать на рынке автомобилей категории «люкс».

Напомним, что Daimler является владельцем марки Mercedes.

«Являясь пионерами в области автомобилестроения, мы не оставим задачу формирования будущего городской мобильности другим», — заявил исполнительный директор Daimler Дитер Цетше (Dieter Zetsche).

Вместе с тем компании подчеркнули, что, несмотря на сотрудничество, они продолжают оставаться конкурентами в основном бизнесе — производстве автомобилей.

По материалам reuters.com
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