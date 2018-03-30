По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (68,394 млн и 44,191 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (64 и 44). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,29-26,30 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 108 активных заявок по доллару на сумму более 112,585 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2500 – 1 50026,2300 – 1 50026,2000 – 5 00026,2000 – 5 00026,2000 – 10 00026,1900 – 3 70026,1800 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2000 – 20 000

26,2000 – 20 000

26,2000 – 5 000

26,2000 – 15 000

26,2000 – 10 000

26,2200 – 100 000

26,2200 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2419 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1674 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.