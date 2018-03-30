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Сотни тысяч в очереди: В Миграционной службе рассказали о ситуации с печатью загранпаспортов

Сотни тысяч в очереди: В Миграционной службе рассказали о ситуации с печатью загранпаспортов

В очереди на персонализацию загранпаспортов остаются около 675 тысяч документов.

Как сообщили в Государственной Миграционной службе, в связи с возможной задержкой выдачи на сайте ведомства ввели форму обращения.

“Если срок выдачи документа истек и паспорт не персонализирован на полиграфкомбинате Украина, Миграционная служба будет направлять обращения предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения», – пояснили там.

В Миграционной службе добавили, что с начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов.

Напомним, в январе на полиграфкомбинате Украина запустили дополнительную линию персонализации документов, что позволит ускорить изготовлению загранпаспортов.

Справка Finance.ua:

  • Безвизовый режим со странами Евросоюза вступил в силу с 11 июня 2017 года. За 2017 год граждане оформили почти 4 млн загранпаспортов и более 1 млн ID-карт.
  • Украинцы стали массово оформлять биометрические загранпаспорта после начала действия безвизового режима со странами ЕС.
По материалам НВ
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