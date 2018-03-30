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Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей

Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей

Американская компания Tesla отзывает 123 тысячи электромобилей марки Model S во всем мире. Причина связана с деталями гидроусилителя руля, которые могут подвергнуться коррозии, говорится в сообщении Tesla.

Производитель автомобилей заметил, что коррозия поражает болты гидроусилителя руля в регионах с холодным климатом, что, в свою очередь, может помешать контролю над автомобилем. При этом отзываются только модели, произведенные до марта 2016 года. Компания намерена заменить детали руля в отозванных автомобилях.

В Tesla отметили, что в настоящее время не было зафиксировано ни одной аварии, причиной которой была бы коррозия.

Также в компании отметили, что водители могут пользоваться машиной до ее отзыва, учитывая, что для поворота руля может потребоваться больше усилий.

Несмотря на рост оборота, компания Tesla несет убытки. Так, в третьем квартале 2017 года потери составили 619 миллионов долларов США (533 миллиона евро) – больше, чем когда-либо в течение одного квартала. Кроме того, компания не может достичь заявленных объемов производства бюджетной модели электромобиля Model 3.

По материалам Deutsche Welle
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