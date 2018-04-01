Выход смартфонов под брендом Palm ожидается в текущем году

Фирма Palm была основана ещё в 1992 году, а в конце 90-х и в начале 2000-х годов этот бренд стал одним из самых упоминаемых в сегменте мобильной электроники. Весной 2010 года компания Palm была куплена корпорацией Hewlett-Packard за $1,2 млрд. Впоследствии продажи устройств под маркой Palm были свёрнуты из-за слабого спроса, а ещё через некоторое время права на этот бренд были проданы китайской TCL.

Летом прошлого года стало известно, что TCL намерена вернуть бренд Palm на рынок. Тогда сообщалось, что устройства под некогда громким именем могут дебютировать в начале 2018 года, но этого не произошло. И вот теперь появилась новая информация.

Ресурс Android Police сообщает, что TCL по-прежнему планирует выпуск смартфонов под маркой Palm, но дебютируют они только во второй половине года. Аппараты якобы будут предлагаться оператором Verizon, с которым в своё время сотрудничала Palm.

Увы, какие-либо другие подробности пока отсутствуют. Технические характеристики устройства держатся в секрете. Не ясно и то, собирается ли TCL продвигать Palm-смартфоны через других операторов или розничные сети.