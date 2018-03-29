Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 180 0

Renault и Nissan задумались о слиянии - Bloomberg

Renault и Nissan задумались о слиянии - Bloomberg

Французская Renault SA и японская Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о создании нового автопроизводителя, который будет торговаться с единой акцией.

Отмечается, что сейчас Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan принадлежит 15%-ная доля во французском автопроизводителе.

Главой совета директоров обеих компаний является Карлос Гон. По данным источников, он ведет переговоры о слиянии и намерен возглавить объединенного автопроизводителя. При этом новая компания может сохранить штаб-квартиры в Японии и Франции.

Эксперты говорят о том, что во время одобрения этой сделки могут возникнуть сложности. Причина в том, что правительство Франции, которое владеет 15% акций Renault, вряд ли с большой охотой откажется от своей доли. Как французское, так и японское правительство должны дать разрешение на слияние автопроизводителей – и каждое из них может иметь свое мнение относительно “места жительства” новой компании.

Напомним, в сентябре 2017 года франко-японский альянс Renault-Nissan переименовался в Renault-Nissan-Mitsubishi.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018