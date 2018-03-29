Renault и Nissan задумались о слиянии - Bloomberg

Французская Renault SA и японская Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о создании нового автопроизводителя, который будет торговаться с единой акцией.

Отмечается, что сейчас Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan принадлежит 15%-ная доля во французском автопроизводителе.

Главой совета директоров обеих компаний является Карлос Гон. По данным источников, он ведет переговоры о слиянии и намерен возглавить объединенного автопроизводителя. При этом новая компания может сохранить штаб-квартиры в Японии и Франции.

Эксперты говорят о том, что во время одобрения этой сделки могут возникнуть сложности. Причина в том, что правительство Франции, которое владеет 15% акций Renault, вряд ли с большой охотой откажется от своей доли. Как французское, так и японское правительство должны дать разрешение на слияние автопроизводителей – и каждое из них может иметь свое мнение относительно “места жительства” новой компании.

Напомним, в сентябре 2017 года франко-японский альянс Renault-Nissan переименовался в Renault-Nissan-Mitsubishi.