Кабмин хочет ввести еще одну справку для получения водительских прав

Ввести медико-психологическое оценивание при получении водительских прав намерен Кабинет министров. Правительство утвердило план повышения безопасности дорожного движения до 2020 года. Разработкой мероприятий займутся МВД, Мининфраструктуры и Министерство здравоохранения.

Ранее в Минздраве заявляли о разработке гармонизации национальных стандартов медицинского осмотра кандидатов в водители в соответствии с европейскими нормами. Речь шла о систематизации профилактических наркологических, обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров граждан.

Как осуществлять психиатрическое освидетельствование кандидатов в водители – в правительстве еще решают. Украина могла бы позаимствовать иностранный опыт и ввести тестовый опрос, считает член комитета Верховной Рады по здравоохранению Оксана Корчак

“Должна быть экспертиза, не психически ли больной человек, не употребляет ли наркотики и алкоголь. Чтобы избавиться от коррупции в комиссиях, которые можно за деньги пройти, нужны тесты. В большинстве цивилизованных стран используют именно тесты”, – сказала Корчак.

Сейчас во время прохождения медицинской комиссии врачи проверяют в базах, есть ли гражданин на учете у психиатра. Однако этого может быть недостаточно, считает директор автошколы EasyDrive Анна Кушнарева. По ее мнению, будущие водители должны тщательнее проверяться на адекватность.

Почти во всех странах-членах ЕС пройти медосмотр для получения водительского удостоверения проще, чем в Украине.

В Австрии медицинский осмотр водителей-непрофессионалов длится до 15 минут. Заявитель заполняет медицинскую декларацию в присутствии врача. Если он не имеет проблем со здоровьем и находится под наблюдением врача, дополнительные обследования не нужны.

Во Франции медосмотр проводит врач общей практики, который прошел трехдневный тренинг по дорожно-транспортной медицине. При необходимости к осмотру могут привлекать узких специалистов.