Новые правила парковки: наказания и штрафы

Со второго полугодия 2018 года около 15 миллионов водителей и 10 миллионов автовладельцев будут жить уже по новым правилам парковки.

Кроме урегулирования правил парковки, остановки и стоянки, закон совершенствует механизм привлечения к административной ответственности владельцев автомобилей.

Так, в сфере безопасности дорожного движения и парковки будут действовать три режима привлечения к административной ответственности.

Первый – “старый” режим. Он предполагает контакт полицейского и нарушителя, проверку водительского удостоверения, технического паспорта, составление постановления о привлечении к ответственности прямо на месте совершения нарушения.

Второй – автоматический режим. Он предусматривает фиксацию шести видов правонарушений стационарными камерами, которые могут быть установлены на путепроводах, столбах и даже на общественном транспорте.

Информация с камер будет поступать в центры обработки информации, где по результатам визуальной проверки полицейские, с помощью электронной цифровой подписи, будут также составлять постановление.

При фиксации правонарушений в таком случае с нарушителя сначала взимаются штрафные баллы, которых хватает на три нарушения. А потом уже денежные штрафы.

Третий – режим фотосъемки или видеозаписи. Он предусматривает фиксацию трех видов нарушений в ручном режиме техническими средствами в специальной защищенной программе, которая будет автоматически отображать дату, время, координаты места нарушения.

В этом режиме смогут работать полицейские и уполномоченные от города инспекторы по парковке. Списание штрафных баллов не предусмотрено – сразу будет налагаться денежный штраф. Именно этот режим является новеллой закона №5364.

При фиксации нарушений в автоматическом режиме и в режиме фотосъемки не будет личного общения полицейского с нарушителем, а наказан заочно будет владелец авто.

Штрафы для водителей не увеличиваются, однако появится возможность оплачивать их с 50-процентной скидкой. В случае фиксации нарушений в автоматическом режиме будет действовать один десятидневный льготный период, когда при оплате 50% наложенного штрафа административное взыскание будет считаться полностью погашенным.

При фиксации нарушений в режиме фотосъемки или видеозаписи таких льготных десятидневных периодов будет два. Первый – со дня совершения нарушения правил остановки, стоянки или парковки, второй – со дня вступления постановления об административном правонарушении в силу.

При фиксации нарушений в режиме фотосъемки или видеозаписи полицейский или инспектор по парковке будет обязан напечатать и оставить на лобовом стекле копию постановления об административном правонарушении.

В случае невозможности по техническим причинам зайти в реестр владельцев транспортных средств на месте совершения правонарушения и установить владельца авто, под “дворниками” будет оставаться сообщение, содержащее все сведения, и постановление, кроме фамилии лица, привлекаемого к ответственности.

Штраф за нарушение правил парковки устанавливается в 20-кратном размере стоимости одного часа пользования той платной площадкой, на которой произошло нарушение. Таким образом, санкция за неуплату парковки в Киеве уменьшится до 50-100 грн при оплате штрафа в течение десяти дней.

В то же время города с огромным дефицитом парковочных мест получат рычаги использования передового европейского опыта для уменьшения количества легковых авто, которые паркуются в центре. При нынешних единственных в Украине штрафах за нарушение правил парковки, 136-204 грн, применение гибкой тарифной политики для регулирования нагрузки на инфраструктуру было бы невозможным.