Межбанк: доллар поднялся на дефиците предложения и пассивности НБУ

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,44/26,48 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ резко снизили динамику, символически понизившись с уровня 49 872,2 млн. грн. к отметке 49 780,2 млн. грн., здесь наметилось некоторое подобие стабильности.

Нынче стабилизация гривневого «навеса» создает определенные условия для аналогичного настроения для курса доллара на торгах межбанка.

Меж тем, рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара симметрично сузили спред, оказавшись на отметке 26,45/26,47 UAH/USD.

Спустя 14 минут, на 10.24 в сопровождении низких оборотов и доминирования спроса цена доллара выросла на межбанке до 26,53/26,57 UAH/USD, очень напоминая открытие рынка 28-го.

По состоянию на 10.53 рост курса безналичного «американца», подобно сюжету предыдущей сессии, замедлился на цифре 26,54/26,57 UAH/USD.

Около 11.12, несмотря на появление на рынке системных игроков, цена безналичного «американца» осталась, по сути, на прежней отметке (26,54/26,57 UAH/USD), удерживаясь там равновесием покупок и продаж.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,4400/ 26,4800

евро – 32,6348/ 32,6816

российский рубль – 0,4580 / 0,4588

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1714 / 1,1715

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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