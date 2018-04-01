Энергосообщество ЕС: цены на газ и электроэнергию должны быть рыночными

Украина, как государство-член европейского Энергетического сообщества, обязана способствовать либерализации своих рынков газа и электроэнергии. Такое мнение высказал директор Энергетического сообщества (ЕС) Януш Копач.

“Либерализация означает, что цены определяются на свободном рынке в результате спроса и предложения. Это означает, что цены будут примерно одинаковыми для всех потребителей, но не определены решением Кабинета министров или любого другого государственного органа. Это означает также, что не будет скрытого перекрестного субсидирования между различными типами потребителей”, – отметил Януш Копач.

По мнению директора Энергетического сообщества, промышленность на развитом рынке не платит за население. В то же время, правительство может защищать социально уязвимые группы потребителей газа и электроэнергии.

“Либерализация цен имеет свои ограничения во вмешательстве правительства в защиту социально уязвимых клиентов. Правительство определяет, какие клиенты уязвимы, исходя из их доходов, и обеспечивает надлежащую бюджетную поддержку для них, в то же время способствуя рыночным ценам”, – отметил Януш Копач.

Рыночные цены на газ в Украине с 2016 года рассчитываются по формуле “Дюссельдорф+” (средняя цена газа за 12 месяцев в немецком хабе NCG + доставка в Украину), а на электроэнергию – по формуле “Роттердам+” (средняя цена газа за 12 месяцев в голландском хабе ARA (порты Амстердам-Роттердам-Антверпен) + доставка в Украину).