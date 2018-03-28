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Украина и Израиль договорились о зоне свободной торговли

Украина и Израиль договорились о зоне свободной торговли

Украина и Израиль договорились о подписании договора о зоне свободной торговли. Об этом во время заседания правительства 28 марта сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“После долгих переговоров сегодня будет соответствующее заявление правительства о договоренности о подписании соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем”, – сказал глава правительства.

Он отметил, что переговоры о зоне свободной торговли с Израилем в прошлом году прошли четыре раунда и правительства пришли к определенным соглашениям.

По словам Гройсмана, подписание документа ожидается в ближайшее время.

“Возможно, премьер-министр Израиля изыщет возможность посетить Украину для подписания соглашения. Мы еще согласовываем эти вопросы с нашими международными коллегами”, – добавил премьер-министр.

В свою очередь торговый представитель Украины – заместитель Министра экономического развития и торговли Наталия Микольская отметила, что переговоры были завершены в среду в 9 утра.

По материалам Зеркало Недели
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