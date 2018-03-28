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Правительство утвердило порядок вывода нефте- и газопроводов из эксплуатации

Правительство утвердило порядок вывода нефте- и газопроводов из эксплуатации

Кабинет министров Украины утвердил порядок вывода из эксплуатации магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки.

В правительстве отметили, что на балансах “Укртранснафты” и “Укртрансгаза” есть значительное количество объектов госсобственности. В том числе объекты магистральных нефте- и газопроводов или их части, которые непригодны для дальнейшего использования в связи с истечением срока эксплуатации, моральной или физической изношенности, строительством, расширением, реконструкцией и техническим переоснащением существующих сетей, что требует выведения их из эксплуатации в установленном порядке.

В то же время остутствие порядка вывода из эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов делает невозможным как выведение их из эксплуатации, так и списание. В свою очередь, содержание объектов требует значительных расходов на охрану и хранение, которые необоснованно завышают реальную стоимость активов. Утвержденный порядок разработан в соответствии со статьей 42 закона “О нефти и газе”. Основной целью документа является урегулирование вопросов выведения из эксплуатации непригодных магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки.

По материалам РБК-Украина
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