По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (78,735 млн и 30,362 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (38 и 56). Максимальный курс продажи доллара 26,46 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,27-26,28 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 94 активные заявки по доллару на сумму более 109,097 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,4000 – 5 000
26,4000 – 3 000
26,3500 – 400
26,3000 – 120 000
26,3000 – 200 000
26,3000 – 15 000
26,3000 – 120 000
26,2900 – 8 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,2500 – 600
26,2500 – 800
26,2600 – 100 000
26,2600 – 12 000
26,2900 – 20 000
26,3000 – 5 000
26,3000 – 7 000
26,3000 – 4 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3569 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2755 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.