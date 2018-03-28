По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (78,735 млн и 30,362 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (38 и 56). Максимальный курс продажи доллара 26,46 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,27-26,28 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 94 активные заявки по доллару на сумму более 109,097 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,4000 – 5 00026,4000 – 3 00026,3500 – 40026,3000 – 120 00026,3000 – 200 00026,3000 – 15 00026,3000 – 120 00026,2900 – 8 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2500 – 600

26,2500 – 800

26,2600 – 100 000

26,2600 – 12 000

26,2900 – 20 000

26,3000 – 5 000

26,3000 – 7 000

26,3000 – 4 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3569 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2755 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.