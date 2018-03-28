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Google оптимизирует поиск под мобильные устройства

Google оптимизирует поиск под мобильные устройства

В блоге Google появился важный анонс — в скором времени процесс индексации при поиске информации с мобильных устройств будет значительно улучшен.

Напомним, компания ввела раздельную индексацию мобильных и десктопных сайтов ещё в конце 2016 года. Теперь же поисковый гигант продолжает начатое, вводя поддержку большего числа веб-сайтов.

«У нас по-прежнему есть одна индексация, которую мы используем для результатов поиска. У нас не было первоочерёдно мобильной индексации, которая была бы отделена от основной. Исторически так сложилось, что настольная версия была проиндексирована, но теперь мы всё чаще будем использовать мобильные версии контента», — говорится в блоге Google.

Переход на мобильную индексацию связан с тем, что пользователи чаще ищут информацию со своих смартфонов и планшетов, нежели с персональных компьютеров.

В прошлом Google использовала десктопные версии сайтов при индексации результатов поиска. Когда у сайта есть разные версии для настольных и мобильных браузеров, а особенно когда мобильная сильно урезана в отношении десктопной, пользователи смартфонов и планшетов часто могут получать в поисковой выдаче страницы с меньшим количеством нужного контента или в худшем исполнении. Именно для решения этой проблемы и нужна мобильная индексация, учитывающая то, какой контент видит пользователь с мобильного устройства.

Если подвести итоги вышесказанного, то Google стремится к тому, чтобы при поиске с мобильных устройств люди быстрее находили нужную им информацию на оптимизированных под планшеты и смартфоны сайтах.

По материалам 4PDA
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