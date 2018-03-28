Межбанк: доллар на открытии сессии к 26,37 поднял низколиквидный спрос

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,35 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ резко снизили динамику, символически понизившись с уровня 49 958,6 млн. грн. к отметке 49 872,2 млн. грн., здесь наметилось некоторое подобие стабильности.

Нынче стабилизация гривневого «навеса» создает определенные условия для аналогичного настроения для курса доллара на торгах межбанка.

Меж тем, очень рано (около 09.45 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене по более значимым бидам, оказавшись на отметке 26,30/26,35 UAH/USD.

Спустя час, к 10.40, в сопровождении низких оборотов и доминирования спроса цена доллара выросла на межбанке до 26,34/26,36 UAH/USD, очень напоминая вторничное открытие рынка.

Около 11.00, продолжая рост, цена безналичного «американца» поднялась к 26,37/26,39 UAH/USD. Ликвидность по-прежнему оставляет желать лучшего.

К 11.12 Киева, по достижении курсом доллара отметки 26,39/26,41 UAH/USD, со слов непосредственных участников, «рост начал выдыхаться».

Курс доллара на Межбанке:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,3200 / 26,3500

евро – 32,6183/ 32,1232

российский рубль – 0,4588/ 0,4596

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2400/ 1,2401.

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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