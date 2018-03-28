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В Крыму продают еще один комплекс Коломойского

В Крыму продают еще один комплекс Коломойского

Так называемый “совет министров” оккупированного Крыма принял решение продать на аукционе недвижимое имущество в Гурзуфе.

Сообщается, что с молотка будут пущены объекты, расположенные по адресу улица Пушкина, 17, где находится комплекс апартаментов “Наутилус”, принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

“Предоставить согласие на отчуждение путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым”, – сказано в сообщении. Ориентировочная стоимость всех объектов составляет порядка 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что крымский парламент принял решение продать имущество Коломойского в Крыму, среди которого отель, санаторий и ряд заправок. Подобным образом оккупанты выполняли план неналоговых поступлений в бюджет.

По материалам УБР
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