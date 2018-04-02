Назар Белоцерковец: все в банкротство!

Предприятия-должники часто используют процедуру банкротства как “спасательную лодку” от наплыва кредиторов с требованиями погасить задолженность перед ними.

Статус банкрота дает возможность разблокировать арестованные счета, ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов (то есть прекратить начислять штрафы и пеню и применять индекс инфляции и трех процентов годовых) и остановить исполнительные производства, в частности, продажу арестованного имущества должника.

Такие меры дадут должнику еще долго вести предпринимательскую деятельность, на длительное время избавят его от необходимости выплаты долгов и по крайней мере остановят неминуемый процесс увеличения размера задолженности.

Чтобы избежать фиктивных банкротств, в действующем законодательстве существует ряд ограничений и требований, которые должны быть соблюдены для возбуждения дела о банкротстве.

Для этого кредитор должен доказать бесспорность своих требований, а именно: предоставить решение суда о взыскании задолженности с должника и доказательства принудительного исполнения этого решения в исполнительном производстве в течение не менее трех месяцев.

Действующий Закон о банкротстве также устанавливает минимальную сумму задолженности, при наличии которой может быть возбуждено дело о банкротстве: 300 минимальных размеров заработной платы (на сегодня это 1 116 900 гривен).

Новый Кодекс Украины по процедуре банкротства, который Верховная Рада приняла за основу в марте, чрезвычайно облегчает должнику путь к банкротству и дает возможность воспользоваться всеми его преимуществами.

Статьи 10 и 11 проекта Кодекса предусматривают, что для открытия дела о банкротстве кредитор не должен предоставлять доказательства принудительного исполнения решения суда в течение трех месяцев — достаточно лишь факта вступления соответствующего решения суда в законную силу.

Кроме того, проект Кодекса вообще не содержит требования к сумме задолженности должника (юридического лица) перед кредитором, которая есть в действующем Законе о банкротстве.

Если Кодекс будет принят в существующем виде, то производство по делу о банкротстве может быть открыто при наличии у кредитора права требования на хотя бы на 1 гривну.

Но самым интересным нововведением является другое положение Кодекса. Буквальное толкование статьи 10 этого акта дает понять, что сам факт признания задолженности должником уже свидетельствует, что эта задолженность является бесспорной, и потому производство по делу о банкротстве должно быть открытым.

Очевидно, должнику будет несложно признать любые (порой искусственные) требования лояльного кредитора в обмен на желаемый мораторий.

Легкость запуска процедуры банкротства станет угрозой для кредиторов, в частности, банков, которые уже приняли немало мер и потратили ресурсы для удовлетворения своих требований — открыли исполнительные производства, начали процесс реализации арестованного имущества и процедуры внесудебного обращения взыскания на залоговое имущество.

При идеальных условиях процедура банкротства направлена прежде всего на восстановление платежеспособности должника и дальнейшее исполнение обязательств перед кредиторами в как можно большем размере. Но в Украине бизнес осознает, что эта процедура обеспечивает обесценивание долга и фактическое погашение лишь мизерной части задолженности.

Разработчики проекта заявляют, что новый Кодекс должен обеспечить защищенность прав всех кредиторов, усовершенствовать процедуру продажи имущества и исключить безосновательное освобождение от долгов.

Но если эти намерения разработчиков потерпят неудачу, то процедура банкротства станет еще более легким и доступным, чем сегодня, способом для должников избежать выполнения своих обязательств перед кредиторами.

Назар Белоцерковец, юрист компании «Селепей, Волковецкий и Партнеры»