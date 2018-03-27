Как в Украине вырастут ставки по кредитам и депозитам из-за решения НБУ

В Украине уже в ближайший месяц в среднем на 1-2% вырастут ставки по кредитам и депозитам. При этом соотношение роста кредитных и депозитных ставок у каждого банка будет меняться в разных соотношениях, зависимо от экономики каждого учреждения.

Об этом рассказал экономист Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

Причина таких изменений – повышение учетной ставки Нацбанком. Так, в этом году ключевую ставку повысили с 14,5% до 17%. В результате подорожают деньги, а банкам придется обеспечивать более высокую доходность депозитов. Обратная сторона такого решения – замедление темпов роста экономики, хотя и при меньшем уровне инфляции.

“Деньги становятся дороже, и инфляция не так быстро растет. Деньги тратят и выдают осторожнее. Это влияет и на банковскую систему. Банки должны продумывать уровень доходности. Теоретически это приводит к росту ставкам по депозитам и кредитам. Параллельно с повышением депозитных ставок, банкам нужно пересматривать кредитный портфель и смотреть, куда инвестировать”, – рассказывает Киян.

Так, в ситуации, когда повышается учетная ставка, увеличиваются и доходные ставки облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Только на последних торгах Минфин продал банкам и другим учреждениям ОВГЗ на 6,3 млрд грн. Спрос на облигации вырос в два раза. Это, по мнению Егора Кияна, может свидетельствовать о том, что банкам в сложившихся обстоятельствах выгоднее инвестировать в ОВГЗ, чем в реальный сектор экономики через кредитование бизнеса.

В теории учетная ставка НБУ должна соответствовать ставкам по банковским депозитам, однако на практике у каждого банка индивидуальные ставки по кредитам и депозитам. Это объясняется разной структурой активов банков: у кого-то кредитный портфель значительно превышает депозитный, и наоборот.

“Можно предположить, что в ближайший месяц ставки по кредитам и депозитам могут повыситься на 1-2%. Но нужно понимать, что у нас работают 84 банка, и чтобы сказать по каждому банку, нужно просчитывать отдельно ситуацию в каждом банке. Но в среднем можно говорить о прогнозируемом росте депозитных и кредитных ставок”, – подытожил эксперт.

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