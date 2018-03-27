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Руководителей двух госкомпаний Украины выберут по новой процедуре

Руководителей двух госкомпаний Украины выберут по новой процедуре

Первые конкурсы по отбору руководителей крупнейших государственных компаний и членов их наблюдательных советов по новой процедуре могут быть объявлены в отношении “Укрэнерго” и “Укрзализныци”. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

По его словам, на сегодняшний день были разосланы письма в различные международные организации, которые должны номинировать членов номинационной комиссии с правом голоса, после чего вопрос будет вынесен на обсуждение в Кабмин.

“Кабмин должен полностью утвердить состав комиссии и тогда сможем начать. В принципе у нас все готово для объявления первых конкурсов. Первые конкурсы… Ожидаю, что это будет “Укрэнерго”, “Укрзализныця”, – отметил Нефедов.

Помимо этого было отмечено, что первые конкурсы могут объявить в перспективе нескольких недель.

Как известно, накануне Кабинет министров принял решение, согласно которому комитет по отбору руководителей крупнейших госпредприятий был сокращен с 18 человек до восьми. В новом комитете четверо участников являются представителями государства, другие четверо – негосударственные эксперты с правом совещательного голоса. Кандидатов в комитет будет отбирать специально созданная комиссия.

По материалам УБР
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