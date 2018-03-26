В НБУ одобрили кандидатуру главы правления украинской "дочки" Сбербанка

Правление Национального банка Украины (НБУ) согласовало назначение Ирины Князевой на должность главы правления Сбербанка (Киев).

Об этом сообщили в Сбербанке.

Сбербанк (Киев, ранее – дочерний банк Сбербанка России, до этого – банк НРБ) основан в 2001 году. Его единственным владельцем является ​​Сбербанк России. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов (40,7 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 88 банков, действовавших в стране.

Напомним, что исполняющим обязанности главы правления дочернего банка Сбербанка России в Украине с 1 февраля 2018 года назначена Ирина Князева, которая ранее занимала должность заместителя главы правления финучреждения.

Игорь Юшко оставил пост главы правления Сбербанка 31 января 2018 года в связи с окончанием контракта.