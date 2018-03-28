Сергей Мамедов: работа после Гонтаревой. Вызовы и перспективы

Национальный банк Украины — очень специфическая структура. Она не любит резких движений и шатаний из стороны в сторону. Здесь важны, с одной стороны, преемственность курса, с другой — плавное, но уверенное движение к поставленным целям.

Приход Якова Смолия — это сигнал банковскому сообществу, что революций в НБУ не будет. Его длительное пребывание в ранге и.о. продемонстрировало, что Смолий действует взвешенно и расчетливо, но не сбивается с курса, проложенного предшественниками. И это правильно. Потому что этот курс идет на пользу восстановлению и активизации банковского сектора.

За последние несколько лет банковская система Украины пережила период «очистки», реформирования и сокращения. Нечистоплотные или слабые игроки ушли с рынка. Рынок структурировался, стал более четким и понятным.

Впереди новый этап — этап развития. Развития экономики и банковского бизнеса. А оно невозможно без четкого понимания политики НБУ на ближайшую перспективу.

Могу сказать, что как представитель банка с украинским частным капиталом, очень доволен тем, что под руководством Смолия НБУ прислушался и изменил требования к размеру собственного капитала банков. Приятно, что продолжается валютная либерализация и дерегуляция рынка капитала. Эти изменения реально подстегивают банки работать на перспективу.

Но есть и другие актуальные вызовы, которые банковскому сообществу будет трудно преодолеть без тесного сотрудничества с регулятором.

Вызов первый

Существует острая необходимость упростить отношения банков и регулятора. Прежде всего, это касается вопросов отчетности.

Не секрет, что каждый банк в ежедневном режиме отчитывается перед НБУ и Фондом гарантирования вкладов, фактически дублируя все данные. Не проще ли им создать общую базу?

Ведь отчетность требует от участников рынка огромных временных и человеческих затрат.

С другой стороны, такие общие базы данных регуляторов нужны и банкам. Простой пример — отсутствие единой базы публичных деятелей, к которым применяются особые требования по финмониторингу.

Банки создают свои базы, дополняют их, постоянно мониторя и обмениваясь между собой информацией, а в результате во время проверки НБУ получают замечание о том, что базы не полные.

А ведь дать банкам возможность пользоваться базой публичных лиц финмониторинга НБУ несложно.

Вызов второй

Существует не менее острая проблема определения приоритетных направлений для кредитования.

Банкам нужны ориентиры, поскольку финансовый ресурс ограничен, а риски кредитования немалые.

В этой связи важны гармоничные и скоординированные действия НБУ и правительства. Их действия не должны противоречить друг другу.

Это касается инфляционного таргетирования, затрат, уровня зарплат, господдержки отдельным отраслям экономики. Так банки будут четче понимать, куда нужно и надежней вкладывать деньги.

Вызов третий

Сегментация рынка и уход банков от «универсальности».

Несмотря на значительное сокращение количества участников, конкуренция на рынке лишь усилилась.

Данная тенденция отображена даже в стратегии развития госбанков, где каждому из них в будущем отводится вполне специализированная роль.

Особенно сложно в такой ситуации банкам с отечественным капиталом. Для них остро стоит вопрос выбора стратегии. Без нее они не выживут, а с ней могут найти собственную прибыльную нишу.

Например, наш банк выбрал для себя приоритетными направлениями небольшие целевые кредиты — такие как ипотека и автокредитование, и очень успешно работает в этом сегменте.

Но мы прекрасно понимаем, что на этот рынок в ближайшее год-два выйдут и более крупные банки, и мы сможем конкурировать лишь за счет качества своих продуктов и скорости принятия решений.

На мой взгляд, НБУ необходимо изменить подход к контролю за деятельностью банков исходя из рискованности бизнеса их стратегии.

Если банк работает в менее рисковом сегменте, у него может быть меньше проверок, отчетности, нормативных требований и т.д.

Это позволит НБУ влиять на стратегию и направления кредитования банков.

Вызов четвертый

Защита прав кредиторов. «Вечный» вопрос для украинских банков, который убивает кредитование. К сожалению, реформированные судебная и правоохранительная системы не спешат помогать банкам защищать свои законные права.

Очевидно, что участникам рынка здесь не обойтись без дальнейшей поддержки регулятора на законодательном поле.

Вызов пятый

Новые технологии. Технологические новинки и новации разительно меняют рынок. Приятно, что регулятор внимательно отслеживает современные тенденции и старается своевременно контролировать процесс.

Важно успевать за изменениями и давать рынку четкие сигналы о том, что НБУ понимает происходящие и готов давать соответствующие рекомендации банкам.

Этап перехода от стабилизации к активному развитию банковского рынка очень важен для его участников.

Грамотные действия НБУ вселяют в банкирах уверенность в завтрашнем дне, но без координации с другими государственными структурами их эффективность будет минимальной. Это командная игра, и выиграть ее можно только вместе.

Сергей Мамедов, Председатель Правления Банка “ГЛОБУС”