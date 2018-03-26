Олег Кузнецов: есть ли жизнь после G20 у Bitcoin и компании?

Поток негативных новостей привел к тому, что в первые недели марта курс Bitcoin и всех альткоинов пошел вниз. Он опускался до 7200 долларов, и многие ожидали падения до 6000 долларов и даже ниже, в случае если решения саммита G20 окажутся неприятными для криптовалютного рынка.

Подобные прогнозы так и не оправдались. Однако говорить о том, что кризис миновал, тоже рано.

Свет в конце туннеля

Конечно, положительные новости с заседания представителей G20 несколько стабилизировали ситуацию на биржах. После публикации доклада Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) Bitcoin вырос на 1200 долларов.

После новостей о том, что G20 не планирует существенно ограничивать рынок криптовалют, биткоин вновь поднялся, перевалив 21 марта за отметку 9 тысяч долларов.

Но не стоит в ближайшем месяце ожидать дальнейшего скачка курса сродни тому, что наблюдался в декабре 2017 года.

На рынке в большинстве своем еще преобладают «медвежьи» настроения. В конце концов, слишком много было негативных новостей в последнее время. Одной «дозы» позитива после G20 недостаточно, чтобы тренды падения резко сменились ростом.

Хотя индикатор RSI уже закрепился в зоне выше 50 пунктов, показания кривой Stochastic постоянно колеблются – это доказывает, что рынок находится в состоянии неопределенности.

Очень многие ожидали, что после саммита курс криптовалют продолжит падать, и решили играть на понижение. Но в итоге все получилось наоборот и трейдерам пришлось спешно закрывать короткие позиции.

После этого появилась растерянность. Обжегшись со ставкой на «медвежью» стратегию, торговцы уже не так уверены в ее эффективности, однако менять планы и брать «быка» за рога тоже рано.

Как уже говорилось, сопутствующих росту курса инфоповодов пока слишком мало.

Фактически сейчас на рынке наблюдается определенное затишье и боковое движение. Все это необходимые условия для разворота вверх. Но, разумеется, ситуацию может существенно перевернуть очередная порция плохих новостей. Либо неожиданные действия «кита».

Запрет рекламы криптовалют: последствия

Рост капитализации криптовалютного рынка во многом зависит от притока новых инвесторов, причем розничных. Консервативные институциональные инвесторы по-прежнему сохраняют дистанцию от данного направления.

Поэтому запрет на рекламу в Гугл, Фейсбук, Твиттер – крупнейших и простейших источниках привлечения новых игроков – сулит сложности криптовалютному рынку и переформатирование рынку рекламы в этом сегменте.

С другой стороны, действия гигантов IТ-индустрии – это, по сути, предвестники регулирования.

Первые правила, рамки, которых раньше вообще не было. Да, многих эти правила пугают, поскольку любое регулирование приводит к уменьшению прибыли.

Но его наличие также является важным условием для отсеивания рисковых активов и концентрирования на рынке сильных и серьёзно настроенных компаний, и захода в рынок наиболее крупных консервативных игроков.

Олег Кузнецов, партнер Kreston GCG