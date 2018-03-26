Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне перешел от роста к падению, и снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,1%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,35 грн до 26,27 грн, или на 0,3%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 26,44 грн до 26,31 грн, или на 0,5%.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,31/26,68 до 26,10/26,39.

Таким образом, покупка снизилась на 0,8%, а продажа – на 1,1%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,1% за счет более быстрого падения продажи по сравнению с покупкой.

По прогнозу Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе ожидается дальнейшее снижения курса доллара.

“Безналичный доллар может снизиться через неделю до 26,2 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 25,9/26,3 грн”, – прогнозирует эксперт.