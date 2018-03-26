Максимальная конверсия онлайн-оплат? Interkassa знает, как это сделать!

Всякий современный бизнес на определенном этапе своего развития обязательно выходит в онлайн. И если речь идет о сегменте Small and Medium-sized Businesses (SMB или МСБ ‒ малый и средний бизнес), то для него “выход в онлайн” подразумевает создание рабочего инструмента ‒ площадки для продажи товаров и услуг, а не разработку информационного сайта со списком представительств и перечнем корпоративных ценностей.

МСБ куда более озабочен прямыми продажами конечным потребителям, чем крупный бизнес, задача которого ‒ развивать партнерскую сеть и работать с оптовыми покупателями. Каждая конверсия в воронке продаж МСБ на вес золота!

Именно поэтому краеугольным камнем любого продающего сайта является страница оплаты, а точнее, возможность в пару кликов рассчитаться за выбранный пользователем товар или услугу. Заказчиком этой “фичи” являются сами клиенты, которые не хотят тратить свое время попусту, а идеальную воронку продаж видят в стиле Цезаря: пришел, выбрал, оплатил, получил.

Перечень товаров и услуг, приобретаемых онлайн, ежегодно расширяется. В 2018 году, помимо таких “классических” онлайн-покупок как: авиа- и ЖД-билеты, бронирование отелей, бытовая техника и электроника, украинцы стали чаще оплачивать онлайн услуги страхования, заказывать продукты из супермаркетов с доставкой на дом, зоотовары, товары повседневного потребления. Интернет-платежи становятся рутинной операцией для большинства украинских интернет-пользователей.

Рано или поздно владелец коммерческого, “продающего” сайта приходит к необходимости приема онлайн-платежей. В этот момент предприниматель сталкивается с огромным количеством вопросов: “Как это все организовать?” “Какую платежную систему выбрать?” “Какая будет удобнее, какая ‒ выгоднее?” “Какая надежная?”…

Голова идет кругом! Можно перечитать десятки статей, посоветоваться с друзьями, подсмотреть варианты на популярных онлайн-магазинах. И все равно останутся сомнения. Правильный ли выбор сделан?

При этом сам рынок онлайн-платежей стремительно развивается, появляются новые платежные методы: интернет-банкинги, кошельки, виртуальные валюты, криптовалюты и другие. Украинские покупатели активно ими пользуются. Как в этом случае можно угодить сразу всем пользователям, если оплату на сайте можно сделать только переводом на карту или наложенным платежом через почту?

Если попытаться расширить список поддерживаемых систем, то на самостоятельную интеграцию с ними уйдет не один месяц разработки, тестирования, отлаживания бизнес-процессов, согласования и подписания договоров. Но это еще полбеды. В будущем неизбежно возникнут вопросы организационного характера ‒ придется общаться с менеджерами из разных компаний, и технического ‒ в случае изменений на стороне надо будет менять настройки каждого платежного метода. А бухгалтерия будет просто “счастлива” собирать и синхронизировать отчеты от разных платежных систем.

“Хорошо было бы иметь возможность включать и выключать платежные методы одним нажатием кнопки” – подумаете вы. А еще, чтобы отчеты сами “собирались” в один. И это вполне реально! На рынке электронной коммерции существуют такие финансовые помощники ‒ платежные агрегаторы. Именно они взяли на себя роль посредников между владельцами интернет-магазинов и платежными платформами. Платежный агрегатор сделает всю “скучную работу” за предпринимателя. Он самостоятельно интегрируется со всеми платежными методами, подписывает десятки договоров, агрегирует финансы и собирает отчеты в одном кабинете.

В итоге:

У вас 1 партнер;

Вы подписываете только 1 договор ‒ с сервисом приема платежей;

Проводите всего 1 интеграцию ‒ с самим сервисом;

Получаете единый личный кабинет и один формат отчетов для бухгалтерии.

Система приема платежей Interkassa ‒ именно тот сервис, который готов взять всю работу по обработке платежей на себя.

Interkassa работает на рынке Украины почти 10 лет. За это время платежный сервис обрел большую популярность. Более чем 50 000 аккаунтов используют Interkassa как основной платежный шлюз. Очередным подтверждением в этом году стало 3-е место в категории “Лучший партнер интернет-магазинов по приему платежей” от PAYSPACE MAGAZINE AWARDS 2017.

Interkassa объединяет в себе более 20 платежных методов. Самые популярные из них: Visa/MC, Privat24, Webmoney, Y.Money, Qiwi, PerfectMoney, Advcash, WEX, SWIFT, Payeer, EXMO, SMS-billing, Epese, Cash-Invoicing (терминалы самообслуживания Украины и Грузии) и даже Bitcoin. Включение/выключение любого из них занимает совсем немного времени.

Подключить прием платежей через Interkassa могут предприниматели из более чем 50 стран (СНГ и Европа).

Основные преимуществами Interkassa:

Простая регистрация: для начала работы достаточно указать только email.

Мультивалютность: прием платежей и выплаты в 6 валютах: UAH , RUB , USD , EUR , GEL , Bitcoin.

Международные платежи: Interkassa дает возможность принимать оплату от покупателей, находящихся за пределами Украины.

Индивидуальные тарифы, которые зависят от сферы деятельности продавца, объема бизнеса, региона работы.

Техподдержка в режиме 24/7 будет доступна уже в ближайшее время.

Личный кабинет, объединяющий в себе все платежные методы с возможностью простой конфигурации, подробную аналитику по платежам, отчеты для бизнеса и бухгалтерии.

Единая касса – Interkassa позволяет агрегировать средства, полученные посредством разных платежных методов и выплачивать их по регламенту в подходящей продавцу валюте на один счет.

17 готовых интеграций с самыми популярными CMS -модулями (полный список можно посмотреть по ссылке ) значительно облегчает техническую сторону подключения приема платежей на сайт. Включить метод Interkassa в админ-панели CMS можно одним нажатием.

Для финансовой платформы всегда остро стоит вопрос безопасности. Безопасность средств продавца и покупателей в Interkassa обеспечивается сертификатом PCI DSS Level 1 (которым владеет технический партнёр Interkassa – Tranzzo ), Comodo SSL сертификат (Передача данных выполняется по защищенному протоколу TLS) , собственная Anti-fraud – система (сервис, предназначенный для оценки всех платежей на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и предлагающий рекомендации по их дальнейшей обработке).

Кроме того, в 2017 году Interkassa запустила собственную bug bounty программу. Основной краш-тест финансовой платформы проводили хакеры из СНГ и Европы. Цель программы – отслеживать наименьшие технические ошибки на стороне сервиса и оперативно их исправлять.

Подводя итог, можно сказать, платежный агрегатор ‒ отличное решение для тех, кто хочет с минимальным затратами протестировать десяток платежных методов, проверить их эффективность и настроить прием платежей для своего магазина так, чтобы получить максимальную конверсию.

Платежный агрегатор Interkassa подойдет начинающим интернет-предпринимателям – поможет легко организовать приём платежей на сайте с максимальным количеством платежных методов. Среднему бизнесу поможет оптимизировать каналы продаж и увеличить конверсию онлайн-оплат. Большим компаниям предоставит возможность мультивалютно использовать десятки платежных инструментов на различных рынках.

С помощью Interkassa можно расширить аудиторию плательщиков – неважно где физически находятся покупатели – в Украине, Казахстане, Бразилии или Китае – они без проблем оплатят и купят товар или услугу на сайте. При этом, онлайн-магазину не придется расширять штат, чтобы сводить бухгалтерию в один формат – Interkassa объединяет все в единый, удобный отчет.

Interkassa – универсальная платформа приема платежей как для владельцев интернет-магазинов из Украины и СНГ, так и для европейских предпринимателей, получившая хорошие отзывы от пользователей.